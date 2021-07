"Vaccinati non ammessi". L'assurdo cartello del locale italiano in California (Di giovedì 29 luglio 2021) “E’ richiesta la prova di NON essere Vaccinati”. La scritta appare su un cartello con disegnata un’esplicativa siringa spezzata: nel ristorante italiano Basilico’s Pasta e Vino di Huntington Beach, in California, non sono accolti clienti che abbiano ricevuto l’iniezione anti covid. I controlli non sono serrati, ma il cartello ha l’obiettivo di manifestare la posizione no vax del ristorante.Come racconta un dipendente al Los Angeles Times, i proprietari hanno più volte aggirato le regole che garantivano una maggiore sicurezza dei loro clienti, vista la pandemia in corso. Nel locale i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) “E’ richiesta la prova di NON essere”. La scritta appare su uncon disegnata un’esplicativa siringa spezzata: nel ristoranteBasilico’s Pasta e Vino di Huntington Beach, in, non sono accolti clienti che abbiano ricevuto l’iniezione anti covid. I controlli non sono serrati, ma ilha l’obiettivo di manifestare la posizione no vax del ristorante.Come racconta un dipendente al Los Angeles Times, i proprietari hanno più volte aggirato le regole che garantivano una maggiore sicurezza dei loro clienti, vista la pandemia in corso. Neli ...

Advertising

borghi_claudio : @renatobrunetta Scusi Ministro, da quando essere non vaccinati equivale ad 'avere una malattia trasmissibile'? E da… - Adnkronos : #Fauci e la #VarianteDelta in Usa: 'Stesso livello virus in vaccinati e non vaccinati contagiati'. - VittorioSgarbi : Perché i vaccinati sono costretti a vivere come i non vaccinati? - nona_onda : RT @noitre32: Mi sa, mi sa, che dopo le parole di Fauci, ci saranno tantissimi vaccinati incaxxati, specialmente quelli che sono Stati cost… - ROSS65975026 : @ezanna2011 @internetanni90 @rudi_de_fanti @kkxall Oh zia cattiva, io ho una laurea in biologia molecolare consegui… -