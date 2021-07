Vaccinata con 4 dosi: muore anziana ricoverata per ictus (Di giovedì 29 luglio 2021) È morta a 81 anni nel reparto di neuro-riabilitazione dell’Istituto Maugeri di Pavia, dove era ricoverata da metà aprile dopo un ictus. Poco prima che morisse, i suoi due figli hanno scoperto che la loro madre è stata Vaccinata contro il Covid durante il ricovero alla Maugeri, con due dosi di vaccino Moderna il 26 maggio e il 5 luglio. Ma l’anziana, sostengono i figli, aveva già ricevuto il vaccino (due dosi di Pfizer) prima di ammalarsi, il 4 e il 25 marzo. I figli hanno presentato una denuncia ai carabinieri e il sostituto procuratore Valeria Biscottini, a cui sono state affidate ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) È morta a 81 anni nel reparto di neuro-riabilitazione dell’Istituto Maugeri di Pavia, dove erada metà aprile dopo un. Poco prima che morisse, i suoi due figli hanno scoperto che la loro madre è statacontro il Covid durante il ricovero alla Maugeri, con duedi vaccino Moderna il 26 maggio e il 5 luglio. Ma l’, sostengono i figli, aveva già ricevuto il vaccino (duedi Pfizer) prima di ammalarsi, il 4 e il 25 marzo. I figli hanno presentato una denuncia ai carabinieri e il sostituto procuratore Valeria Biscottini, a cui sono state affidate ...

