Vacanze italiane per Jennifer Lopez e Ben Affleck: a spasso per Capri mano nella mano (Di giovedì 29 luglio 2021) Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Capri, dove sono stati visti camminare mano nella mano attirando l'attenzione di residenti e turisti. La cantante e l'att ... sul sito. Leggi su lastampa (Di giovedì 29 luglio 2021)e Benstanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza a, dove sono stati visti camminareattirando l'attenzione di residenti e turisti. La cantante e l'att ... sul sito.

Advertising

ilmeteoit : #Meteo #AGOSTO: importanti aggiornamenti in vista di #Ferragosto! - Sandra04371144 : @DParoles Belle e dolci vacanze italiane sfruttano al meglio questo bel paese. Mentre mangi un sacco di gelato.?????????? - piermolinengo : Sono 20,8 milioni gli italiani in viaggio per concedersi almeno qualche giorno di #vacanze fuori casa nel mese di a… - sheisale4 : la sicilia completamente rossa, le celebrità turche stanno usando la loro voce per aiutare e quelle italiane stanno… - GD_IlPiacere : RT @vittoriale: D’Annunzio trascorse le vacanze estive del 1906 a Pietrasanta, località della Versilia. Alloggiò presso La Versiliana, dove… -