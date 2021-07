Va al bar per vantarsi della sua nuova pistola (illegale) e spara per sbaglio al migliore amico (Di giovedì 29 luglio 2021) . Un uomo di 53 anni si è presentato in un bar dai suoi amici vantandosi di aver comprato in modo illegalmente una pistola. Per dimostrare che non era un giocattolo ha sparato in aria. Poi l’ha appoggiata sul tavolo senza la sicura ed è partito un colpo che ha ferito il suo migliore amico. Ci sarebbe un gioco stupido dietro al ferimento di un uomo colpito da un proiettile allo stomaco sabato sera al Villaggio Violino a Brescia. Nessuna sparatoria con tanto di automobile in fuga come era emerso in un primo momento. Dopo tre giorni ha confessato tutto un artigiano di 53 anni nonché il ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 29 luglio 2021) . Un uomo di 53 anni si è presentato in un bar dai suoi amici vantandosi di aver comprato in modo illegalmente una. Per dimostrare che non era un giocattolo hato in aria. Poi l’ha appoggiata sul tavolo senza la sicura ed è partito un colpo che ha ferito il suo. Ci sarebbe un gioco stupido dietro al ferimento di un uomo colpito da un proiettile allo stomaco sabato sera al Villaggio Violino a Brescia. Nessunatoria con tanto di automobile in fuga come era emerso in un primo momento. Dopo tre giorni ha confessato tutto un artigiano di 53 anni nonché il ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Mentre gli italiani sprovvisti di #greenpass non potranno sedersi in bar e ristoranti, ci saranno degli immigrati c… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - ernestocarbone : Dopo gli annunci sul Green pass obbligatorio il sito della regione lazio va in tilt per troppe prenotazioni. Avete… - metal_augusto : RT @CoppiaTreviso: Quando vedo il bel cameriere del bar mi sale la voglia di cazzo così in alto che devo essere scopata all'istante???? oppur… - 2002MMAD0691 : RT @ValdanoMarco: A noi chiedono il green per prendere un caffe al bar.. -