Uscire dal sovraindebitamento: cosa si può fare grazie alla Legge (Di giovedì 29 luglio 2021) La crisi da sovraindebitamento è una problematica che colpisce molte piccole imprese italiane, professionisti e consumatori e che si è particolarmente intensificata durante la pandemia. Secondo gli ultimi dati Istat, le aziende e, soprattutto, le famiglie, in difficoltà sono aumentate pericolosamente: molte hanno visto il proprio fatturato o reddito precipitare e tutt’oggi non riescono più a far fronte ai propri impegni economici e finanziari. Come risolvere la crisi da indebitamento? Innanzitutto, esiste una normativa ad hoc che assicura questa possibilità: la Legge 3/2012, chiamata anche “Legge antisuicidi” tutela i cittadini e consente ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) La crisi daè una problematica che colpisce molte piccole imprese italiane, professionisti e consumatori e che si è particolarmente intensificata durante la pandemia. Secondo gli ultimi dati Istat, le aziende e, soprattutto, le famiglie, in difficoltà sono aumentate pericolosamente: molte hanno visto il proprio fatturato o reddito precipitare e tutt’oggi non riescono più a far fronte ai propri impegni economici e finanziari. Come risolvere la crisi da indebitamento? Innanzitutto, esiste una normativa ad hoc che assicura questa possibilità: la3/2012, chiamata anche “antisuicidi” tutela i cittadini e consente ...

Advertising

gennaromigliore : Con il #RedditodiLibertà lo Stato dimostra di essere dalla parte delle donne vittime di violenza con i fatti e non… - marcotravaglio : Nel vedere Conte e i 5Stelle dibattersi fra le opposte tentazioni di uscire dal governo e di restarvi, e intanto ar… - petergomezblog : Giustizia, i 5 stelle finiranno per uscire dal governo? - moonu93 : Quando devi aspettare di uscire dal lavoro per ascoltare drive you home e dive ?? - MCapparetti : RT @zampa_qua: URGENTE????????3247713273-3927414214??ARTURO,trovato in fin di vita,aveva segni di maltrattamento,recuperato e curato,ora è a Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Uscire dal Pnrr, la rivoluzione copernicana che serviva al Paese ...del Pnrr e la nostra capacità come sistema - Paese di cogliere questa opportunità dipende dal grado ... Bisogna uscire dalla logica a silos dei servizi, per creare effetti virtuosi che, integrando i ...

Alluvione in Germania, oltre 42.000 bottiglie acqua da Fvg Oltre 42.000 bottigliette d'acqua potabile spedite dal Fvg sono giunte questa mattina alla popolazione tedesca colpita dalle disastrose alluvioni che ..."il massimo di peso consentito per poter uscire ...

Uscire dal sovraindebitamento: cosa si può fare grazie alla Legge QuiFinanza Ultimi ritocchi, le sculture di Cartasia stanno per uscire Otto statue monumentali nelle piazze cittadine, oltre cento opere per la mostra al chiuso, dodici artisti in residenza, al lavoro da oltre un mese a Lucca; cinquanta persone, tra lavoratori e volontar ...

Il canone Rai resta nella bolletta dell'elettricità fino al 2022 La modalità di riscossione dell'imposta potrebbe presto cambiare, dopo che l'Ue con il Pnrr ha chiesto di eliminare gli “oneri impropri” ...

...del Pnrr e la nostra capacità come sistema - Paese di cogliere questa opportunità dipendegrado ... Bisognadalla logica a silos dei servizi, per creare effetti virtuosi che, integrando i ...Oltre 42.000 bottigliette d'acqua potabile spediteFvg sono giunte questa mattina alla popolazione tedesca colpita dalle disastrose alluvioni che ..."il massimo di peso consentito per poter...Otto statue monumentali nelle piazze cittadine, oltre cento opere per la mostra al chiuso, dodici artisti in residenza, al lavoro da oltre un mese a Lucca; cinquanta persone, tra lavoratori e volontar ...La modalità di riscossione dell'imposta potrebbe presto cambiare, dopo che l'Ue con il Pnrr ha chiesto di eliminare gli “oneri impropri” ...