USA, PIL 2° trimestre delude le attese nonostante l'aumento dei consumi (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Cresce ben sotto le attese l'economia statunitense nel 2° trimestre. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati preliminari, il PIL americano è salito del 6,5%, mentre gli analisti si aspettavano in media un balzo dell'8,5%. Il dato diffuso oggi segue il +6,3% registrato nel primo trimestre (dato rivisto da un +6,4%), che seguiva a sua volta il +4,3% del 4° trimestre del 2020. La crescita deludente dell'economia statunitense nel secondo trimestre è un segno che gli Stati Uniti sono usciti dalla fase più acuta dalla pandemia, ma hanno ...

