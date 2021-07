Usa, l'ex cardinale McCarrick incriminato per pedofilia (Di giovedì 29 luglio 2021) L'ex cardinale americano Theodore McCarrick è stato incriminato per pedofilia in Massachusetts. E' stato condannato per aver aggredito sessualmente un ragazzo che allora aveva 16 anni, durante un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 luglio 2021) L'examericano Theodoreè statoperin Massachusetts. E' stato condannato per aver aggredito sessualmente un ragazzo che allora aveva 16 anni, durante un ...

