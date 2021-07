Usa | Joe Biden chiede di dare 100 dollari come incentivo a tutti i nuovi vaccinati

(Di giovedì 29 luglio 2021) Joevara la linea dura nella speranza di bloccare l'impennata dei casi di coronavirus anche negli Usa legata soprattutto alla variante Delta. Il presidente americanol'obbligo di vaccinazione per i dipendenti federali

Il presidenteBiden chiede ai governi statali e locali neglidi incentivare le vaccinazioni pagando 100 dollari a tutti i nuovi vaccinati, attingendo le risorse dai 1.900 miliardi dell'American Rescue Plan. ...Incentivi a suon di dollari per fare il vaccino. La campagna vaccinale negli Stati Uniti rallenta e allarma la Casa Bianca, così il presidenteBiden ha annunciato che chiederà ai governi statali e locali neglidi pagare 100 dollari a tutti coloro che si faranno inettare la dose di vaccino. Pfizer e Moderna durano poco, in America ...PECHINO. – Vista da Pechino, la nomina di Qin Gang a nuovo ambasciatore della Repubblica popolare cinese negli Usa significa che a Washington il presidente Xi Jinping ha voluto ...Nuova iniziativa di Joe Biden per bloccare l'impennata dei casi di coronavirus negli Stati Uniti legata alla variante Delta. Il presidente Usa chiede ai governi statali e locali di incentivare le vacc ...