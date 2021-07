Usa: genero di Trump lascia la politica e si mette in affari (Di giovedì 29 luglio 2021) Jared Kushner sembra essere pronto a lasciarsi alle spalle la politica e a dedicarsi al mondo degli affari. Secondo i media americani, infatti, il genero ed ex consigliere dell'ex presidente Donald ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Jared Kushner sembra essere pronto arsi alle spalle lae a dedicarsi al mondo degli. Secondo i media americani, infatti, iled ex consigliere dell'ex presidente Donald ...

