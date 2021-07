Usa, Biden promette 100 dollari a chi si vaccina: «È una questione di vita o di morte. La libertà comporta responsabilità» (Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lancia un nuovo appello agli americani ancora non vaccinati contro il Coronavirus, scegliendo parole forti e chiare: «Molti parlano di libertà, ma la libertà comporta anche delle responsabilità. E qui stiamo parlando di una questione di vita o di morte. Dunque bisogna vaccinarsi. Non è una questione tra stati repubblicani o democratici». In un discorso in serata Biden ha dunque annunciato una ricompensa economica per chi si ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joelancia un nuovo appello agli americani ancora nonti contro il Coronavirus, scegliendo parole forti e chiare: «Molti parlano di, ma laanche delle. E qui stiamo parlando di unadio di. Dunque bisognarsi. Non è unatra stati repubblicani o democratici». In un discorso in serataha dunque annunciato una ricompensa economica per chi si ...

