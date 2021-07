Usa, Biden: 'Dare 100 dollari a tutti i nuovi vaccinati' (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuova iniziativa di Joe Biden per bloccare l'impennata dei casi di coronavirus negli Stati Uniti legata alla variante Delta. Il presidente Usa chiede ai governi statali e locali di incentivare le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuova iniziativa di Joeper bloccare l'impennata dei casi di coronavirus negli Stati Uniti legata alla variante Delta. Il presidente Usa chiede ai governi statali e locali di incentivare le ...

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #USA Abdul Latif Nasser, 56 anni, detenuto a Guantanamo dal 2002 e mai accusato di alcun crimine, è s… - repubblica : Usa, Joe Biden crolla nei sondaggi: peggio di Obama e Trump - mariella_rita : @berlusconi Presidente, la prego, faccia qualcosa per il travel ban di Biden! Non vedo mio figlio in USA da quasi d… - andreastoolbox : Usa: Joe Biden chiede di dare 100 dollari come incentivo a tutti i nuovi vaccinati - Rai News… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Biden, dare 100 dollari a tutti i nuovi vaccinati: (ANSA) - WASHINGTON, 29 LUG - Il presidente Joe… -