Uomini e Donne | rivelazione choc dell’ex tronista | che paura durante la notte

'Sono seriamente preoccupata per la mia incolumitá, ho rischiato l'infarto stanotte': le parole di Sabrina Ghio , ex tronista di- il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - , fanno venire le palpitazioni a tutti. A quanto pare la colpa è del suo compagno Carlo Negri , che offre di sonnambulismo. ...Ma le parole più brutte sono state quelle espresse nei confronti dell'ex tronista diovvero Nilufar Addati . Parlando dell'ex fidanzata di Giordano Mazzocchi la ragazza ha scritto 'Ma ...Su altri media “Tremavo come una foglia”, ammette Sabrina Ghio “Terrorizzata a morte”, confessa la bionda, ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne. (Gossip News) U&D, notte di paura per ...Uomini e Donne, Ida Platano si difende: "Sono fiera di avere questo accento!" Ida Platano una delle dame più chiacchierate del famoso programma Uomini e ...