Unicredit ci prova con Mps. La nuova stagione delle aggregazioni bancarie spiegata da Padoan al Foglio

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 29 luglio 2021)cicon Monte dei Paschi di Siena. L'istituto di credito ha apto con il ministeroFinanze – che è azionista della banca senese – "i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio". Significa che le parti "avvieranno interlocuzioni in esclusiva per verificare la fattibilità dell'operazione". Una prospettiva, quella dell'aggregazione tra i due gruppi, che era stata messa sul campo dal presidente died ex ministro dell'Economia ...