Uncharted - il Film | Nathan Fillion entusiasta ma' mi spiace che si sia aspettato così tanto'

(Di giovedì 29 luglio 2021) Asta bene non essere l'attore scelto per interpretareDrake neldi. Quando l'adattamento cinematografico della serie dei giochi di successo è stato creato per la prima volta nel 2008,era tra le scelte migliori da parte dei fan. Nel 2018 l'attore ha interpretato il ruolo di Drake attraverso un fandi. La performance diè stata accolta molto bene, ma purtroppo la parte del protagonista è andata poi ad un altro attore, Tom Holland. Invece di legarsi strettamente ai giochi, ...

...penseranno anche al primo capitolo dell'altrettanto avventurosa saga videoludica di. Se ... non può che venirne fuori unimpeccabile, no? In teoria sì, in pratica non per tutti. Intanto ...è la saga sviluppata Naughty Dog, divenuta col tempo uno dei marchi storici di PlayStation, tanto da diventare anche un. Il clamore generato dalla serie, incluso quello verso il quarto ...Nathan Fillion, che ha interpretato Nathan Drake in un fan movie di Uncharted, si esprime in merito al live action ufficiale rimpiangendo qualcosa ...Nel 2018 l’attore Nathan Fillion ha vestito i panni di Nathan in un fan movie di Uncharted diretto da Allan Ungar.