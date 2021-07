Una Vita, anticipazioni 30 luglio: Felipe comunica a Genoveva di volersi recare a cercare Israel. Lei minaccia il marito (Di giovedì 29 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 30 luglio: cosa sconvolgerà Acacias in questa puntata? Vogliamo scoprirle insieme? Una Vita, anticipazioni 30 luglio: sgradito annuncio per Genoveva da parte di Felipe. Lei reagisce malissimo Felipe, sempre sconvolto per Marcia, prende una decisione: dice a Genoveva che andrà a Cuba a cercare Israel per farlo arrestare. Tuttavia la Salmeròn minaccia il marito che, se lo farà, lo lascerà senza fargli nemmeno conoscere suo figlio, e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 29 luglio 2021) Una30: cosa sconvolgerà Acacias in questa puntata? Vogliamo scoprirle insieme? Una30: sgradito annuncio perda parte di. Lei reagisce malissimo, sempre sconvolto per Marcia, prende una decisione: dice ache andrà a Cuba aper farlo arrestare. Tuttavia la Salmerònilche, se lo farà, lo lascerà senza fargli nemmeno conoscere suo figlio, e ...

