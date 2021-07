Una Vita anticipazioni 30 luglio 2021, Bellita lascia José (Di giovedì 29 luglio 2021) Bellita non ha più pace da quando ha scoperto che Julio è figlio di suo marito, così nella puntata di Una Vita in onda venerdì 30 luglio 2021, vedrete José dire basta a questa insostenibile situazione tra lui e la sua amata e decide di lanciarle un ultimatum. Purtroppo è stata la mossa sbagliata e la conseguenza è che la Del Campo decide di dirgli addio per sempre, confessandogli di non essere in grado di perdonarlo, nonostante il giovane Julio sia frutto di una relazione dell’uomo avvenuta tempo prima della loro unione. L’episodio sarà trasmesso in diretta streaming su Mediaset Play e sarà disponibile per ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 luglio 2021)non ha più pace da quando ha scoperto che Julio è figlio di suo marito, così nella puntata di Unain onda venerdì 30, vedretedire basta a questa insostenibile situazione tra lui e la sua amata e decide di lanciarle un ultimatum. Purtroppo è stata la mossa sbagliata e la conseguenza è che la Del Campo decide di dirgli addio per sempre, confessandogli di non essere in grado di perdonarlo, nonostante il giovane Julio sia frutto di una relazione dell’uomo avvenuta tempo prima della loro unione. L’episodio sarà trasmesso in diretta streaming su Mediaset Play e sarà disponibile per ...

