Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 29 luglio: Guido aggredito da Pietro Abbate

anticipazioni "Un Posto al Sole", puntata del 29 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Dopo l'aggressione subita, Guido viene soccorso da Raffaele e Franco. Del Bue si accorge che gli è stata rubata la pistola d'ordinanza. A compiere il reato è stato Pietro Abbate, assetato di vendetta contro Roberto Ferri. Quest'ultimo e il figlio Filippo vivranno ore molto brutte.

