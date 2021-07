Un arrestato spacciatore nel parco giochi di Rivazzurra (Rimini) (Di giovedì 29 luglio 2021) Il parco giochi di Rivazzurra come luogo di spaccio Un arresto spacciatore in flagranza di reato (Rimini) Nella serata di ieri 28 luglio, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato spacciatore in flagranza un 21enne tunisino e ne hanno denunciato un altro di 24 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) Ildicome luogo di spaccio Un arrestoin flagranza di reato () Nella serata di ieri 28 luglio, gli agenti della Squadra Mobile hannoin flagranza un 21enne tunisino e ne hanno denunciato un altro di 24 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso

Advertising

stefanom62 : RT @elevisconti: Fatemi capire, adesso è giusto o non è giusto dare la notizia che è stato arrestato lo spacciatore di #LiberoDeRienzo? - marteblog : Per la morte di #LiberoDeRienzo arrestato spacciatore 'già gravato da due ordini di espulsioni a cui si è sottratto… - salernotoday : Serra di marijuana sul terrazzo di casa: arrestato spacciatore 36enne a Capaccio - nuova_venezia : I carabinieri hanno poi perquisito anche il suo domicilio e in un trolley hanno trovato ulteriori 40 grammi di hash… - i_poteri_forti : @elevisconti 'Arrestato uno spacciatore che aveva, tra i suoi clienti, anche un attore' -