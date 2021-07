Ultime Notizie Roma del 29-07-2021 ore 17:10 (Di giovedì 29 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana of Tokyo 2020 in apertura peritali alla fine è arrivato anche il secondo oro oltre al settimo al decimo bronzo Per un totale di 19 medaglie l’ultima è arrivata dal fioretto donne l’Italia acquistato la terza posizione del Podio nella prova a squadre ha battuto gli Stati Uniti 4523 il secondo loro Olimpico invece arrivato nel doppio pesi leggeri canottaggio Federica Cesarini e Valentina Rodini l’hanno caricato Filippo Mondelli atleta del quattro di coppia morto lo scorso 29 aprile solo 26 anni per una grave malattia poi nella notte italiana la mattinata a Tokyo c’è stato un ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana of Tokyo 2020 in apertura peritali alla fine è arrivato anche il secondo oro oltre al settimo al decimo bronzo Per un totale di 19 medaglie l’ultima è arrivata dal fioretto donne l’Italia acquistato la terza posizione del Podio nella prova a squadre ha battuto gli Stati Uniti 4523 il secondo loro Olimpico invece arrivato nel doppio pesi leggeri canottaggio Federica Cesarini e Valentina Rodini l’hanno caricato Filippo Mondelli atleta del quattro di coppia morto lo scorso 29 aprile solo 26 anni per una grave malattia poi nella notte italiana la mattinata a Tokyo c’è stato un ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Usa, obbligo vaccino o tampone per dipendenti Pa. Oggi l’annuncio… - Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - fanpage : Fabrizio Pregliasco lancia l'allarme - FraLauricella : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 6.171 positivi, 19 le vittime. Sono 224.790 i test, tasso di positività al 2,7%, +11 ter… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 6.171 positivi, 19 le vittime. Sono 224.790 i test, tasso di positività al 2,7%, +11 ter… -