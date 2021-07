Ufficiale | il West Ham pesca in casa PSG per il ruolo di primo portiere

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 29 luglio 2021) IlHam ha ufficializzato pochi minuti fa l’arrivo di Alphonse Areola dal Paris Saint Germain come rinforzo per la porta degli Hammers in vista della prossima stagione. We have completed the loan signing of 2018 FIFA World Cup winner Alphonse Areola from Paris Saint-Germain with the option to make the transfer permanent in the summer of 2022 #AA13—Ham United (@Ham) July 29, 2021 Areola alHam: èIl28enne francese arriva a Londra dal Paris Saint Germian in prestito con diritto di riscatto. IlHam potrà esercitare ...