Tunisia | deputato eletto in Italia | “Rischiavamo guerra civile”

(Di giovedì 29 luglio 2021) La“rischiava una”, la gente “non ne può più” e “quello che quello che ha fatto il presidente Kais Saied si doveva fare, altrimenti chissà dove saremmo andati a finire”. Parla così Majdi Karbai,tunisinoalle elezioni politiche del 2019 con la Corrente democratica in rappresentanza dei suoi connazionali in. Il suo partito “non ha mai dato la fiducia” al governo del premier destituito Hichem Mechichi e a Saied chiede “una roadmap” per il futuro “nel rispetto della Costituzione”. Sono passati quattro giorni da quando domenica scorsa Saied ha ...

Advertising

AntoninoMi : deputato @nomfup ,quel ' vi ricorda qualcosa', parlando di quanto sta succednedo in tunisia, con chiaro riferimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia deputato

Adnkronos

Lo dichiara in una nota Gianfranco Librandi,di Italia Viva . "Sarebbe una misura drastica,...Copenaghen come capitale mondiale dell'architettura per il 2023 Articolo successivo. Kais ...Oggi laè il paese africano che conta il maggior numero di vittime giornaliere da Covid - ... Contattato telefonicamente ilMajdi Karbai del Partito Attayar di ispirazione ...TUNISI - Il presidente tunisino Kaies Saied, da domenica anche a capo dell'esecutivo, dopo aver congelato il parlamento per 30 giorni e silurato il premier Hichem Mechichi, ha licenziato il direttore ...In questi giorni estivi un forte calore ammanta la Tunisia, sia dal punto di vista climatico che da quello politico/istituzionale. Sono trascorse appena 48 ore da quando il Presidente della Repubblica ...