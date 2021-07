TSMC risponde a Intel | il suo nodo da 2 nm potrebbe essere prodotto nel 2023

(Di giovedì 29 luglio 2021)ha ricevuto il via libera dal governo per la costruzione del suo impianto per i 2 nm in Taiwan. I chip col nuovoproduttivoro uscire già nel, un anno prima della tecnologia concorrente20A appena presentata....

Advertising

Digital_Day : TSMC ha aspettato un giorno. E poi ha fatto vedere a Intel chi comanda -

Ultime Notizie dalla rete : TSMC risponde

Libero Tecnologia

...di Anandtech si sono presi la briga di andare a confrontare la densità di transistor di, Intel,... La nuova tipologia di transistora problemi pratici dovuti alla sempre crescente ...sì. Il buon momento di forma dell'azienda guidata da Tim Cook si può riassumere con questo episodio. A riportare la cifra di oltre 100 milioni di chip, superiore alle indiscrezioni ...TSMC ha ricevuto il via libera dal governo per la costruzione del suo impianto per i 2 nm in Taiwan. I chip col nuovo nodo produttivo potrebbero uscire già nel 2023, un anno prima della tecnologia con ...Apple si prepara a una crescita delle vendite preordinando a TSMC una valanga di nuovi chip A13: non serviranno solo per la nuova gamma iPhone 13.