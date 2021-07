Trofeo Gamper | Barcellona-Juventus si disputerà al Cruijff e non al Camp Nou | ammessi tremila spettatori

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ile lanon disputeranno ilalNou. A causa delle restrizioni imposte per il Covid-19 dal Governo catalano, i blaugrana potranno ospitare i bianconeri allo stadio intitolato a Johane non nell’impianto in cui abitualmente gioca le partite. Appuntamento l’8 agosto e glisaranno appena, in accordo con la normativa vigente: certo, è pur sempre qualcosa rispetto alle porte chiuse di cui si era parlato ieri. SportFace.

juventusfc : Segnatevi la data ?? 8 agosto ?? Doppia sfida al Trofeo Gamper! ??@FCBarcelona e @FCBfemeni! - forumJuventus : ?? L'8 Agosto andrà in scena il Trofeo Gamper ?? Alle 18 la #JuventusWomen affronterà il Barça Feminì ?? Alle 21:30 t… - sportface2016 : #TrofeoGamper, #BarcellonaJuventus si giocherà col pubblico ma non al Camp Nou - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Gamper cambia sede, Barcellona-Juve al Johan Cruyff: Il Barcellona ha ufficializzato la nuo… - GoalItalia : E’ ufficiale, il Trofeo Gamper cambia sede: niente Camp Nou, Barcellona-Juventus si giocherà allo Johan Cruyff ??? -

Barcellona - Juventus non si disputerà al Camp Nou. Lo scenario, già ipotizzato nelle scorse ore, è divenuto ufficiale: il match tra azulgrana e bianconeri, valido per ile in programma domenica 8 agosto, cambierà sede. Ad annunciarlo è stato lo stesso club iberico, che ha confermato le voci che indicavano l'Estadio Johan Cruyff, casa della formazione B e ...... causa l'impossibilità di ospitare l'evento nel Camp Nou - anche a capienza ridotta - disputerà la partita contro la Juventus del prossimo 8 agosto e valida per ilal Miniestadi Johan ...Il Barcellona e la Juventus non disputeranno il Trofeo Gamper al Camp Nou. A causa delle restrizioni imposte per il Covid-19 dal Governo catalano, i blaugrana potranno ospitare i bianconeri allo stadi ...La doppia sfida - inizialmente in programma al Camp Nou il prossimo 8 agosto - si sposta alla Ciutat Esportiva.