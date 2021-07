Trasporto pubblico locale | oltre mezzo milione di euro per due nuove linee di bus elettrici

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nei giorni scorsi la giunta Rucco ha deliberato una variazione di bilancio d'urgenza per introitare 572.408,93stanziati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) per ...

Advertising

A5359201 : RT @GiorgiaMeloni: Il trasporto pubblico è uno dei luoghi dove si diffonde il contagio, ma il Governo preferisce continuare a massacrare le… - zoepenelope_b : RT @GiorgiaMeloni: Il trasporto pubblico è uno dei luoghi dove si diffonde il contagio, ma il Governo preferisce continuare a massacrare le… - iltrenoromalido : ??Mentre il trasporto pubblico romano va sempre di più a rotoli, ecco spuntare dal nulla una nuova linea che fa solo… - laura_petrulli : RT @GiorgiaMeloni: Il trasporto pubblico è uno dei luoghi dove si diffonde il contagio, ma il Governo preferisce continuare a massacrare le… - Gimmy42703334 : RT @GiorgiaMeloni: Il trasporto pubblico è uno dei luoghi dove si diffonde il contagio, ma il Governo preferisce continuare a massacrare le… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto pubblico

... minacciando la produzione e ilin un Paese che già lotta per ottenere sufficienti ... ha sottolineato Rhayem, spiegando che "un importante ospedalesta razionando l'elettricità e ha ...La Regione conferma il sistema di agevolazioni economiche per gli studenti che utilizzano i mezzi di...Il gruppo hi-tech italiano continua con l’importante piano di crescita e inaugura la nuova sede nel capoluogo piemontese, nell’area destinata ai poli di eccellenza tecnologica di corso Marche. Annunci ...StampaAl momento non è necessario estendere l’uso del green pass anche al trasporto pubblico locale, e probabilmente non lo sarà nemmeno nei prossimi mesi, ma l’ipotesi verrà vagliata in base all’anda ...