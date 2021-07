Traffico Roma del 29-07-2021 ore 15:30 (Di giovedì 29 luglio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione coda per incidente sulla via Pontina 3 Castel Romano Pomezia direzione Latina rallentamenti poi sulla via Ardeatina tra Falcognana Divino Amore nelle due carreggiate a Testaccio si rallenta in via Marmorata tra via Giovanni Branca e via Galvani verso Ponte San Paolo Oggi al Colosseo la giornata inaugurale della G20 della cultura dal pomeriggio modifiche alla circolazione nelle vie costante il Colosseo possibili chiusure e divieti dalle 16 alle 20 manifestazione in programma in piazza esquilino possibili disagi in tutte le strade adiacenti per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione coda per incidente sulla via Pontina 3 Castelno Pomezia direzione Latina rallentamenti poi sulla via Ardeatina tra Falcognana Divino Amore nelle due carreggiate a Testaccio si rallenta in via Marmorata tra via Giovanni Branca e via Galvani verso Ponte San Paolo Oggi al Colosseo la giornata inaugurale della G20 della cultura dal pomeriggio modifiche alla circolazione nelle vie costante il Colosseo possibili chiusure e divieti dalle 16 alle 20 manifestazione in programma in piazza esquilino possibili disagi in tutte le strade adiacenti per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...

Advertising

repubblica : No Green Pass, da Milano a Palermo flop delle manifestazioni. A Roma i dimostranti bloccano il traffico. Patuanelli… - gualtierieurope : Antonio Macaluso sul Corriere della Sera ha chiesto ai candidati sindaci come gestiranno il Corpo della… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-07-2021 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Cristoforo Colombo ?????? Rallentamenti tra Via del Risaro e Via di Malafede > Via di Malafede #Luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Giustizia, Salvini 'Lavoro per mediazione, spero si chiuda oggi' ROMA - "Stiamo lavorando perché passi la riforma della giustizia, i referendum per cui continueremo ...processo penale e come Lega abbiamo chiesto di aggiungere i reati di violenza sessuale e traffico ...

Riforma giustizia all'ultimo miglio, Governo cerca sintesi Abbiamo chiesto di aggiungere i reati di violenza sessuale e traffico di droga tra quelli su cui ... dice il leader della Lega Matteo Salvini ad un gazebo a Roma per la raccolta firma per i referendum ...

Traffico Roma del 29-07-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Giustizia, possibile accordo a ministri: resta scontento M5s Roma, 29 lug. (LaPresse) - L'accordo in maggioranza sulla riforma della giustizia, dopo giorni di trattative serrate, sembra avvicinarsi. Secondo quanto si ...

Traffico bloccato tra Castel Madama e Vicovaro Mandala Forti disagi sulla autostrada A24 fuori Roma. Il traffico è bloccato tra Castel Madama e Vicovaro-Mandela per Veicolo in fiamme ...

- "Stiamo lavorando perché passi la riforma della giustizia, i referendum per cui continueremo ...processo penale e come Lega abbiamo chiesto di aggiungere i reati di violenza sessuale e...Abbiamo chiesto di aggiungere i reati di violenza sessuale edi droga tra quelli su cui ... dice il leader della Lega Matteo Salvini ad un gazebo aper la raccolta firma per i referendum ...Roma, 29 lug. (LaPresse) - L'accordo in maggioranza sulla riforma della giustizia, dopo giorni di trattative serrate, sembra avvicinarsi. Secondo quanto si ...Forti disagi sulla autostrada A24 fuori Roma. Il traffico è bloccato tra Castel Madama e Vicovaro-Mandela per Veicolo in fiamme ...