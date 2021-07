Torre Annunziata | omicidio Maurizio Cerrato | arrestato il quarto aggressore IL NOME

(Di giovedì 29 luglio 2021)ildi(l’uomo ucciso lo scorso 19 aprile dopo essere intervenuto per difendere la figlia durante una lite per un parcheggio).dai carabinieri ilcomponente del gruppo che, lo scorso 19 aprile, ha aggredito e ucciso il 61enne, intervenuto per difendere la figlia in una

... lo scorso 19 aprile, ha aggredito e ucciso il 61enne per aver difeso la figlia in una lite nata per un parcheggio in strada a. I militari della sezione operativa della compagnia di ...L'incendio di alcune sterpaglie sta causando forti disagi alla circolazione dei treni della Circumvesuviana tradel Greco e. Ad annunciarlo è l'Ente autonomo Volturno che fa sapere come a ''causa dell'incendio'' il tratto ferroviario che insiste lungo le linee Napoli - Sorrento e Napoli - Poggiomarino ''è ...L'autore, riconducibile a pescatori di frodo di datteri di mare recentemente arrestati, è stato sottoposto ai domiciliari ...L'incendio di alcune sterpaglie sta causando forti disagi alla circolazione dei treni della Circumvesuviana tra Torre del Greco e Torre Annunziata, nel Napoletano. Ad ...