Tornano le domeniche di prevenzione di Nonno Ascoltami! nelle piazze italiane

(Di giovedì 29 luglio 2021) E’ già partito il conto alla rovescia: il 26 settembre prossimo torneranno ledidi in piazza diLa grande squadra di Udito Italia è pronta a rimettersi in moto, portando in tutta Italia i consueti appuntamenti con la salute uditiva. In totale 5, fino al 24 ottobre, una campagna sostenuta dall’Oms, patrocinata dal Ministero della Salute e premiata dalla Presidenza della Repubblica, che si affida alla stessa consolidata formula: per un’intera giornata medici specialisti, professionisti sanitari e volontari saranno a disposizione dei cittadini per aiutarli a ...

Advertising

ConfindustriaDM : Dal #26settembre al #24ottobre tornano le domeniche di prevenzione di #NonnoAscoltami. 5 domeniche per conoscere me… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano domeniche

Affaritaliani.it

Dopo l'anno nero del Covid,gli appuntamenti dedicati alle specialità gastronomiche del ... Tutte lefino all'8 agosto e il week end del 21 e 22 agosto a Casole d'Elsa in provincia di ......a cura del Comune di Cannero Riviera ALLA SCOPERTA DI CANNERO RIVIERA Tutte ledi luglio ...agosto ore 19.30 (primo turno) ore 20.30 (secondo turno) Dopo il successo degli scorsi anni...Cosa arriva ad agosto 2021 su Sky e NOW in streaming? I titoli del mese da Jett a The White Lotus da Mirage a The L Word Generation Q ...Ma non è ancora finita perché fino al weekend l’Italia vivrà «la più forte ondata di caldo dell’estate, con punte fino a 45 gradi al Sud» ed entro domenica «un nuovo fronte perturbato in ingresso ...