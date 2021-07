Torna l’incubo furti in casa: se siete in vacanza evitate di farlo (Di giovedì 29 luglio 2021) Con l’arrivo delle vacanze e delle ferie riTorna l’incubo per gli italiani dei furti in casa: l’allerta della polizia. Ecco cosa bisogna evitare Dopo mesi di chiusure e restrizioni è arrivata finalmente l’attesa estate per gli italiani. Che si possono godere le vacanze al mare o in montagna, ma a quanto pare senza la dovuta L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 29 luglio 2021) Con l’arrivo delle vacanze e delle ferie riper gli italiani deiin: l’allerta della polizia. Ecco cosa bisogna evitare Dopo mesi di chiusure e restrizioni è arrivata finalmente l’attesa estate per gli italiani. Che si possono godere le vacanze al mare o in montagna, ma a quanto pare senza la dovuta L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

RobYJjuve : Variante Delta, torna l'incubo in Italia: due Regioni in zona rossa, partita la quarta ondata . Lo suggerisce il mo… - CronacheNuoresi : Torna l'incubo #Covid a #Macomer. Il sindaco: 'Abbiamo 22 positivi e la maggior parte sono giovani' - #attualità… - Fiorentinanews : Finisce l'incubo covid-19 per lo #Spezia: l'ex squadra di #Italiano torna ad allenarsi in gruppo - infoitcultura : Un Posto al Sole Anticipazioni 27 luglio 2021: Torna l'incubo di Pietro Abbate. Si riaccende la sua sete di vendett… - RitaC70 : Vesuvio, torna l’incubo degli incendi: scoppiati due roghi vicini -

Ultime Notizie dalla rete : Torna l’incubo Variante Delta, torna l'incubo in Italia: due Regioni in zona rossa, partita la quarta ondata Liberoquotidiano.it