Torino, Sanabria: «Juric? Con lui ce la giochiamo con tutti» (Di giovedì 29 luglio 2021) Antonio Sanabria è stato uno dei migliori calciatori del Torino nella seconda parte della scorsa stagione: le sue parole su Juric Antonio Sanabria, ai microfoni di Torino Channel, fa un primo bilancio del ritiro con Juric. RAPPORTO CON Juric – «Come con tutti: buono, c’è buona predisposizione da parte del gruppo. C’è voglia di imparare, siamo tutti su questa strada. Vogliamo fare meglio rispetto allo scorso anno perché abbiamo fatto tanta fatica, speriamo di lottare per cose importanti. Noi attaccanti lavoriamo tanto sul pressing, se ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Antonioè stato uno dei migliori calciatori delnella seconda parte della scorsa stagione: le sue parole suAntonio, ai microfoni diChannel, fa un primo bilancio del ritiro con. RAPPORTO CON– «Come con: buono, c’è buona predisposizione da parte del gruppo. C’è voglia di imparare, siamosu questa strada. Vogliamo fare meglio rispetto allo scorso anno perché abbiamo fatto tanta fatica, speriamo di lottare per cose importanti. Noi attaccanti lavoriamo tanto sul pressing, se ...

Torino, Sanabria: “Speriamo di lottare per obiettivi importanti” Toro News Sanabria dal ritiro: “Vogliamo lottare per obiettivi importanti” Le parole dell'attaccante granata Antonio Sanabria dal ritiro di Santa Cristina: "Allenamenti intensi ma servirà per il campionato" ...

Torino, Sanabria: “Speriamo di lottare per obiettivi importanti” Antonio Sanabria è uno dei leader identificati da Ivan Juric fin dai primi giorni di ritiro a Santa Cristina. L'attaccante paraguaiano, terminata la prima delle due sedute di allenamento previste per ...

