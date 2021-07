Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato? Alba Parietti rompe il silenzio: “Offesa irrimediabile” (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono ormai settimane che si rincorrono le voci sulla fine dell’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due, che si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5 ed erano diventati molto amici: ora, quello che è certo è che non si seguono più su Instagram (e di questi tempi, può essere considerata una “prova incriminante”). A rendere ancora più misterioso il tutto ci ha pensato Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini. La showgirl ed opinionista torinese ha scritto sui social: “Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera, se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono ormai settimane che si rincorrono le voci sulla fine dell’amicizia tra. I due, che si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5 ed erano diventati molto amici: ora, quello che è certo è che non si seguono più su Instagram (e di questi tempi, può essere considerata una “prova incriminante”). A rendere ancora più misterioso il tutto ci ha pensato, mamma di. La showgirl ed opinionista torinese ha scritto sui social: “Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera, se ...

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - sidevitacere : @BayerNany @tommaso_zorzi Sono amici da anni, non giudicherei un loro linguaggio. Se lo fai non solo risulti di una… - BayerNany : @Alebasso13 Alba PARIETTI che usa Tommaso Zorzi ??????????????????????????????????????????????Per favore va finire i compiti le vacanze st… - Zorzina_pazza : Solo per aver commentato su Instagram il Post di Alba Parietti, e scritto di non essere d accordo col suo pensiero… - tommythebestgf : @BayerNany @tommaso_zorzi Oppini si è umiliato da solo. Difendere Tommaso era un modo per attirare consensi -