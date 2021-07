Tokyo, prima medaglia olimpica nella storia per San Marino: la storia di Alessandra Perilli, bronzo nel Trap femminile (Di giovedì 29 luglio 2021) “Ancora non ci credo”, questo è riuscito a dire Alessandra Perilli, dopo aver conquistato il bronzo nel Trap femminile in una gara piena di colpi di scena. È arrivata a giocarsi i tre posti sul podio contro Zuzana Rehák-Štefe?eková, slovacca, rappresentante di un Paese di 49.000 chilometri quadrati per più di cinque milioni di abitanti, e l’americana Kayle Browning, rappresentante di un Paese che domina in questo sport, di 9.834.000 chilometri quadrati per circa 330 milioni di abitanti. Perilli partecipa per San Marino, Paese di 61 chilometri quadrati per 33mila abitanti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) “Ancora non ci credo”, questo è riuscito a dire, dopo aver conquistato ilnelin una gara piena di colpi di scena. È arrivata a giocarsi i tre posti sul podio contro Zuzana Rehák-Štefe?eková, slovacca, rappresentante di un Paese di 49.000 chilometri quadrati per più di cinque milioni di abitanti, e l’americana Kayle Browning, rappresentante di un Paese che domina in questo sport, di 9.834.000 chilometri quadrati per circa 330 milioni di abitanti.partecipa per San, Paese di 61 chilometri quadrati per 33mila abitanti. ...

