Tokyo 2020 | venerdì 30 luglio | gli italiani in gara | tutti gli orari

(Di venerdì 30 luglio 2021) Volge al termine la prima settimana dei Giochi Olimpici di. La giornata di30infatti è la settima dedicata alle finali. Si conclude la fase a gironi del beach volley, con tutte le tre coppie azzurre in campo, mentre si apre il programma dell’atletica leggera. Proseguono invece le sfide di volley, golf e tennis. In chiave Italia occhi puntati su scherma, nuoto, tiro con l’arco, canottaggio, vela, golf e molto altro. Di seguito il programma di giornata congliin. IL PROGRAMMA COMPLETOGLI ...

...campionessa olimpica di Londra nel fioretto individuale e a squadre Elisa Di Francisca commenta così all'Adnkronos la medaglia di bronzo nel fioretto femminile a squadre ai Giochi di. "...Regna l' euforia, ma morigerata, nella galassia della vela italiana per i bei risultati degli azzurri in Windsurf e Nacra 17, ma anche in Laser, che rimbalzano dal Giappone. E c'è tifo anche per gli ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Riepilogo primi turni femminili - Favoriti gara per gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima giornata di gara del tiro ...Il palmares di Federica Pellegrini lascia impallidire la stragrande maggioranza degli atleti i cui nomi sono incisi nella storia di questa specialità o di altre. A 16 anni, alla prima partecipazione a ...