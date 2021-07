Tokyo 2020 | Velasco contro Di Francisca | “Dichiarazioni disgustose”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 luglio 2021) Fanno rumore ledi Elisa Disulla gara a squadre di fioretto femminile a. L’ex campionessa olimpica aveva attaccato l’operato del ct Cipressa ed espresso dubbi sulla tenuta mentale di Errigo nelle gare importante. Julio, intervenuto alla Rai in studio, ha espresso il suo dissenso verso le parole di Di. “È disgustoso, questesono. Il problema non è se ha ragione o non ha ragione, se quell’atleta ha problemi nei momenti decisivi o no, è disgustoso il momento, i tempi, e parlare ...