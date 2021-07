Tokyo 2020 | tennistavolo femminile | bis cinese sul podio e bronzo giapponese Chen trionfa

(Di giovedì 29 luglio 2021) Le finali didelle Olimpiadi dihanno certamente divertito gli appassionati della disciplina; match ben giocati dai quattro protagonisti. LaMima Ito ha conquistato la finalina contro Mengyu Yu, giocatrice rappresentante di Singapore, attraverso il risultato finale di 4-1 (6-11, 11-8, 11-7, 11-7, 11-6). Rimonta indolore per la nipponica, peraltro padrona di casa, sofferente soltanto durante il primo parziale. Svolgimento ‘soft’ per Ito, sempre in controllo della disputa e glaciale nei frangenti clou del prestigioso confronto:in ...

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - Dr_Faiella_AL : RT @SOCIALnetbest: ?? Olimpiadi di #Tokyo2020 ??(guida, numeri, social) ?? L'ITALIA nel fioretto femminile vince la medaglia di bronzo con Al… - Dr_Faiella_AL : RT @KadazaItalia: I giochi olimpici sono dal 23 luglio all'8 agosto. Una guida utile per Tokyo 2020: -

'Ora ho tante cose da fare, con Matteo'. A dirlo è stata Federica Pellegrini, dicendo 'addio' alle gare internazionali dopo le olimpiadi die pensando al domani. Un futuro che la campionessa di nuoto immagina accanto a Matteo Giunta, suo coach e amore che, pur felice dei sentimenti esternati dalla compagna, avrebbe preferito ...Il crollo di Simone Biles scuoteLa verità dietro l'incredibile decisione è stata svelata dall'ex ginnasta Andrea Orris, che ha pubblicato un messaggio su Twitter, ricondiviso proprio ...Gioia “strozzata” in gola per il Brasile, che batte nettamente il Giappone 3-0 e guadagna come l’Italia l’ingresso nei quarti delle Olimpiadi, ma perde (non si sa per quanto) la palleggiatrice titolar ..."Giornata memorabile per la Repubblica di San Marino che con Alessandra Perilli conquista, ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la prima medaglia della sua storia. L’atleta sammarinese è salita sul podio ...