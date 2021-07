Tokyo 2020 | Paltrinieri | “Stesse sensazioni di Biles | non è facile”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Non ègareggiare con le aspettative, ogni volta che entro in acqua sento che è tutto dovuto e questo non è bello. Tante volte questa pressione ti entra dentro e si prende gioco di te, inizi a pensare a cose che non sono vere. Ho letto di Simone sono tutteche provo anche io”. Lo ha detto l’azzurro Gregorioin conferenza stampa dopo l’argento negli 800 stile parlando della ginnasta Usa che si è ritirata da alcune gare di. “Oggi me la sono goduta ma non è. E’ sempre la tua visione che cambia le cose, io oggi avevo voglia di gareggiare e ...