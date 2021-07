Tokyo 2020 | pallanuoto | il Settebello non muore mai | rimonta da urlo e vittoria sugli Usa

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 luglio 2021) Un’altrama questa volta accompagnata da una. Ilresta imbattuto nella fase a gironi dimaschile ae ribalta gli Stati Uniti sul 12-11, con il primo e unico vantaggio arrivato a meno di due minuti dal termine al termine di un match in perenne inseguimento. Gli azzurri volano in testa con 5 punti e torneranno in acqua sabato 31 per affrontare i padroni di casa del Giappone. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO E FORMAT TORNEO OLIMPICO MEDAGLIERE AGGIORNATO LIVE Falsa partenza per ilche, come contro la Grecia, si ...