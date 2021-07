Tokyo 2020 | Italia a quota 19 medaglie e arriva pure la medaglia per San Marino

(Di giovedì 29 luglio 2021) Da aggiungere lacerta di Irma Testa L’vola nelre. Dopo pochi giorni a una settimana esatta (domani), dall‘inizio dei Giochi l’Team è a19. 19 che certamente diventeranno 20 con lacerta, da stabilire il colore, nella boxe femminile con Irma Testa. È iniziata al meglio la giornata di oggi, 29 luglio per i colori azzurri con l’oro storico del doppio pesi leggeri del canottaggio femminile e il bronzo nella stessa categoria al maschile. Poi l’argento – impresa negli 800 stile di Gregorio Paltrinieri e il bronzo nel ...

Roma, 29 lug. - Alle Olimpiadi diraggiunta la parità di genere, ma nella vita di tutti i giorni le distanze restano. Con il 49% ... Il tasso di occupazione femminile nelsi attestava al 49 ...Le azzurre della pallavolo sono partite con il turbo alle olimpiadi di. L'Italia allenata da Mazzanti ha fatto registrare tre vittorie consecutive con un solo set perso, contro la Turchia nella seconda uscita in terra nipponica. Qui il volley italiano è molto ...Il Settebello di pallanuoto campione del mondo in carica e vincitore di due medaglie alle ultime due Olimpiadi (argento 2012 e bronzo 2016) è tra i candidati al podio di Tokyo. Ma la Rai ...Alle Olimpiadi di Tokyo raggiunta la parità di genere, ma nella vita di tutti i giorni le distanze restano. Con il 49% degli atleti donne, le Olimpiadi di Tokio rappresentano un record che però non de ...