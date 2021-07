Tokyo 2020 | incredibile Paltrinieri | sfiora la vittoria negli 800 un mese dopo la mononucleosi È argento

(Di giovedì 29 luglio 2021) Gregorioè medaglia d’800 stile ai Giochi Olimpici di. La gara è stata vinta dall’americano Robert Finke, che ha chiuso con soli 24 centimetri in meno dell’azzurro. Bronzo all’ucraino Mykhailo Romanciuk. Quarto il tedesco Florian Wellbrock., tornato alle gareaver contratto la, è partito fortissimo già dalle prime bracciate ma ha subito alla fine la rimonta di Finke, andato a prendersi l’oro con una velocissima ultima vasca e terminando in 7’41?87. «la ...

Federica Cesarini e Valentina Rodini, azzurre del doppio pesi leggeri, vincono l'oro agrazie a un finale pazzesco. Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpicisu Discovery+...Cesarini che con Valentina Rodini ha vinto al fotofinish (con soli 14 centesimi di vantaggio sulla Francia e 49 sull'Olanda) la medaglia d'oro del doppio pesi leggeri delle Olimpiadi di. "...Gregorio Paltrinieri, argento che vale oro a Tokyo 2020. Gregorio Paltrinieri più forte anche della mononucleosi. Il campione olimpico di Rio 2016 nei 1500 stile libero, condizio ...Brutte notizie per gli Stati Uniti. Il due volte campione del mondo in carica di salto con l’asta Sam Kendricks non rappresenterà gli Stati Uniti a Tokyo dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il ...