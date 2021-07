Tokyo 2020, golf: primo giro sospeso per maltempo (Di giovedì 29 luglio 2021) maltempo protagonista durante il primo giro di golf a Tokyo 2020. Interrotto il primo giro con oltre la metà degli atleti in gara ancora in corsa. Aveva già terminato prima della sospensione Guido Migliozzi con 71 colpi (par) mentre Renato Paratore (-1) è alla diciottesima e ultima buca. Comanda l’austriaco Sepp Straka con 63 (-8, 10 pars e 8 birdies), al momento la ripresa del gioco è in programma alle 16.15 del pomeriggio giapponesi, quando in Italia saranno le 9.15 del mattino. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021)protagonista durante ildi. Interrotto ilcon oltre la metà degli atleti in gara ancora in corsa. Aveva già terminato prima della sospensione Guido Migliozzi con 71 colpi (par) mentre Renato Paratore (-1) è alla diciottesima e ultima buca. Comanda l’austriaco Sepp Straka con 63 (-8, 10 pars e 8 birdies), al momento la ripresa del gioco è in programma alle 16.15 del pomeriggio giapponesi, quando in Italia saranno le 9.15 del mattino. SportFace.

