Tokyo 2020 | basket | la Slovenia supera il Giappone 116-81

(Di giovedì 29 luglio 2021) Vittoria dellacontro i padroni di casa delalla Saitama Super Arena (116-81). Luka Doncic con 25 punti, insieme a Zoran Dragic autore di 24 punti, hanno guidato gli sloveni al successo permettendogli di confermare la qualificazione ai quarti di finale. Per il, Rui Hachimura ha totalizzato 34 punti mentre il compagno di squadra Watanabe Yuta ha messo a referto 17 punti. SportFace.

La miniera d'oro del remo tricolore regala un'altra medaglia del metallo più pregiato all'Italia. Il doppio pesi leggeri femminile di Federica Cesarini e Valentina Rodini ha vinto con uno sprint al ...Giunto ieri sera - mercoledì - al Leonardo da Vinci dacon il volo di linea dell'Alitalia,l'azzurro è stato accolto all'arrivo dal Segretario generale della Fita (Federazione italiana taekwondo)...Il traguardo di Tokyo 2020 raggiunto da Giacomo Fantoni è stato come una boccata d'aria fresca per il movimento BMX azzurro, che non partecipava ad una rassegna olimpica da ben nove anni. Il trentenne ...Con l'oro olimpico di ieri, Primoz Roglic è riuscito ancora una volta a riscattarsi dopo una grande delusione. L'anno scorso, dopo l'amaro secondo posto al Tour de France, si era vendicato conquistand ...