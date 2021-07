Tokyo 2020 | atletica Duplantis | “Scioccato | ero pronto alla battaglia con Kendricks”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Sono un po’. È difficile spiegare la sensazione. Mi stavo preparando per una grandecon Sam“. Così il Armand, primatista mondiale di salto con l’asta, commenta la notizia della positività al Covid-19 del rivale statunitense. Il campione svedese ha anche dichiarato di non aver avuto alcun contatto con l’americano, ma che avrebbe preso ulteriori precauzione su iniziativa personale in vista dell’inizio della gara delle Olimpiadi di, in programma sabato 31 luglio. “Semplicemente non farò cose che non devo fare – ...