Tokyo 2020 | 24 nuovi casi di Covid | tre sono atleti

(Di giovedì 29 luglio 2021)24 ifatti segnalare nel rapporto di giovedì alle Olimpiadi di, che portano il numero totale dei contagiati dal primo luglio a 193. Di questi 24, tre, per un totale di 2o dall’inizio dei giochi. Il dato di ieri è il più alto fatto registrare nell’ultimo mese, con la manifestazione a cinque cerchi che rimane blindata in territorio giapponese, con gli eventi a porte chiuse e la città in stato di emergenza per la pandemia. SportFace.

Il merito è di Federica Cesarini , varesina di 24 anni e alla cremonese Valentina Rodini (26) che nel doppio pesi leggeri delle Olimpiadi direalizzano un autentico capolavoro, con uno ...L'azzurro si arrende nel finale allo statunitense Finke Gregorio Paltrinieri medaglia d'argento negli 800 stile libero alle Olimpiadi di. L'azzurro chiude la finale al secondo posto con una prestazione straordinaria in 7'42''11 alle spalle dello statunitense Robert Finke, oro in 7'41''87, e davanti all'ucraino Mihaylo ...Arriva il terzo successo in altrettanti incontri per la nazionale Italiana di volley che ha battuto con un netto 3-0 (25-21, 25-16, 25-15) l’Argentina. Prova ...Al Tokyo Acquatics Center l’azzurro ci ha provato, ha tentato l’impresa nella prova regina del nuoto in vasca. Un plauso va sicuramente fatto ad Alessandro Miressi solo per il fatto di essere riuscito ...