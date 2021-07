Tokyo 2020 | 24 nuovi casi Covid legati ai Giochi

(Di giovedì 29 luglio 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno registrato 24di coronavirus relativi aidinel loro rapporto di giovedì. È il più alto aumento giornaliero diaida quando gli organizzatori hanno iniziato a segnalareil 1° luglio. Tre atleti non identificati erano tra le persone colpite, afferma il rapporto. Finora sono stati contagiati 20 atleti. Gli ultimi numeri portano a 193 il totale dei test positivialle Olimpiadi. La capitale del Giappone è in stato di emergenza per tutta la durata dei ...

Dopo l'impresa di Vito Dell'Aquila nel taekwondo, finalmente arriva il secondo oro per l'Italia a. Una giornata da incorniciare al Sea Forest Waterway di, apertasi con una medaglia ...OLIMPIADI: MEDAGLIE ITALIANI IN DIRETTA Proseguono le Olimpiadi: nella diretta di giovedì 29 luglio scopriremo se l' Italia vincerà altre medaglie , e dunque se riusciremo ad avanzare in ...e non si qualifica per la finale della Fossa olimpica di Tokyo 2020. E’ stato eliminato nella gara maschile dopo uno spareggio con altri cinque tiratori che, come lui, avevano chiuso le ...Archiviata la seconda giornata dopo aver ceduto di poco all'Australia e in attesa dei risultati odierni per i complicati calcoli matematici che determineranno il passaggio al secondo turno ...