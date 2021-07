Tokyo 2020 | 24 nuovi casi Covid legati ai Giochi

(Di giovedì 29 luglio 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno registrato 24di coronavirus relativi aidinel loro rapporto di giovedì. È il più alto aumento giornaliero diaida quando gli organizzatori hanno iniziato a segnalareil 1° luglio. Tre atleti non identificati erano tra le persone colpite, afferma il rapporto. Finora sono stati contagiati 20 atleti. Gli ultimi numeri portano a 193 il totale dei test positivialle Olimpiadi. La capitale del Giappone è in stato di emergenza per tutta la durata ...

Le azzurre restano a punteggio pieno nel girone B prima delle ultime due giornate con la Cina e gli Usa Nuovo successo della nazionale femminile di pallavolo nel torneo olimpico di. Le azzurre hanno battuto 3 - 0 l'Argentina (25 - 21, 25 - 16, 25 - 15) e restano dunque a punteggio pieno nel girone B prima delle ultime due giornate con la Cina e gli Usa. Prova di forza ......di casi legati ai Giochi da quando gli organizzatori hanno iniziato a segnalarli Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno registrato 24 nuovi casi di coronavirus relativi ai Giochi dinel loro ...Seconda gara nel gruppo C per Slovenia e Giappone. Rui Hachimura (17 nel primo tempo) è un buon condottiero dei suoi, dall'altra parte Luka Doncic parte senza strafare (13 nel primo quarto) e gli ...TOKYO, 29 LUG - L'azzurro Mauro De Filippis segue il destino dell'ex moglie Jessica Rossi, e non si qualifica per la finale della Fossa olimpica di Tokyo 2020. E' stato eliminato nella gara maschile d ...