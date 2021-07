Tokyo 2020 | 24 nuovi casi Covid legati ai Giochi

(Di giovedì 29 luglio 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno registrato 24di coronavirus relativi aidinel loro rapporto di giovedì. È il più alto aumento giornaliero diaida quando gli organizzatori hanno iniziato a segnalareil 1° luglio. Tre atleti non identificati erano tra le persone colpite, afferma il rapporto. Finora sono stati contagiati 20 atleti. Gli ultimi numeri portano a 193 il totale dei test positivialle Olimpiadi. La capitale del Giappone è in stato di emergenza per tutta la durata dei ...

RISULTATI BASKET OLIMPIADI: OGGI SPAGNA ARGENTINA! Sono almeno due le partite che per i risultati di basket alle Olimpiadi, nella giornata di giovedì 29 luglio, bisogna segnare sul calendario: alle ore 10:...Siamo pronti a dare il via a una nuova giornata per le Olimpiadi di: per oggi, giovedi 29 luglio ecco certo un programma di gare fittissimo, tra nuoto, volley e scherma, con tante chance di medaglia, e non solo per i nostri azzurri. Vediamo allora subito ...“Non è facile gareggiare con le aspettative, ogni volta che entro in acqua sento che è tutto dovuto e questo non è bello. Tante volte questa pressione ti entra dentro e si prende gioco di te, inizi a ...Leggendaria impresa per il nuotatore carpigiano, che si arrende solo nel finale allo statunitense Finke dopo aver fatto gara di testa nella prima finale ...