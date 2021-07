Tokio 2020 | arriva dal fioretto la 19esima medaglia azzurra

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ilfemminile porta all’Italia lanelle Olimpiadi di. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa travolgono gli Stati Uniti 45 a 23 dopo lo spreco della semifinale con Francia, dove le nostre sono state anche in vantaggio di 11 stoccate. Non è bastata la campionessa olimpica Lee Kiefer, Arianna Errigo, dopo il blackout della semifinale, fa pesare il suo blasone di unica ‘reduce dell’oro di Londra 2012’ e guida le tre esordienti alla. Con questa vittoria nelfemminile sono in tutto 10 le medaglie di ...

Advertising

NVDA1997 : RT @DiarioOle: ????????? Pignatiello: su duro camino a #Tokyo2020 #JuegosOlimpicos - DiarioOle : ????????? Pignatiello: su duro camino a #Tokyo2020 #JuegosOlimpicos - _Josegregori01 : RT @MeridianoTV: #Tokio 2020 | Jhonattan Vega sella una excelente primera fase - karlina1985 : RT @MeridianoTV: #Tokio 2020 | Jhonattan Vega sella una excelente primera fase - luisalexisvarg3 : RT @MeridianoTV: #Tokio 2020 | Jhonattan Vega sella una excelente primera fase -

Ultime Notizie dalla rete : Tokio 2020

PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Questi gli atleti veneti o tesserati in regione che saranno impegnati alle Olimpiadi di. UOMINI. 100 - 4x100: Lamont Marcell Jacobs (Fiamme Oro Padova). 4x400 e 4x400 mista: Matteo Galvan (......Cosa mangia un'atleta delle Olimpiadi? Tutte domande che in molti di Voi si sono poste vedendo Federica Pellegrini sfoggiare una splendida forma alle Olimpiadi di. Le Olimpiadi di Tokyo...VELA OLIMPICA Tokio2020: volano Caterina e Ruggero... ma anche Mattia non scherza! redazione. La Vela di Tokyo 2020 entra nella fase decisiva. Quinto giorno di regate a Enoshima, ...Oro per Rodini-Cesarini nel canottaggio, Paltrinieri è d’Argento. E dunque arriva la seconda medaglia d’Oro per l’Italia alle Olimpiadi, con protagoniste Valentina Rodini e Federica Cesarini nel canot ...