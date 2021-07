Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo: Lucilla Boari vola agli ottavi! Battuta in rimonta Rebagliati nel derby azzurro (Di giovedì 29 luglio 2021) Buone notizie in casa Italia al termine della prima sessione odierna di incontri per i tabelloni individuali di Tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Lucilla Boari ha infatti conquistato il pass per gli ottavi di finale in campo femminile, avendo la meglio al debutto sulla polacca Sylwia Zyzanska per 6-0 e poi regolando in rimonta la compagna di squadra Chiara Rebagliati nel derby azzurro ai sedicesimi. La 24enne mantovana si era ritrovata addirittura in svantaggio 0-4, dopo aver perso i primi due parziali con un doppio 25-26, ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Buone notizie in casa Italia al termine della prima sessione odierna di incontri per i tabelloni individuali diconai Giochi Olimpici di2021.ha infatti conquistato il pass per gli ottavi di finale in campo femminile, avendo la meglio al debutto sulla polacca Sylwia Zyzanska per 6-0 e poi regolando inla compagna di squadra Chiara Rebati nelai sedicesimi. La 24enne mantovana si era ritrovata addirittura in svantaggio 0-4, dopo aver perso i primi due parziali con un doppio 25-26, ...

