Tiro a volo, Silvana Stanco in finale nel trap alle Olimpiadi. Fuori la portabandiera Jessica Rossi (Di giovedì 29 luglio 2021) Una qualificazione agrodolce per il Tiro a volo italiano alle Olimpiadi di Tokyo, nel trap femminile. La rappresentanza azzurra formata da Silvana Stanco e da Jessica Rossi fa 1 su 2 portando la prima in finale e la seconda ad essere esclusa dalle migliori sei. L’italo-svizzera sbriciolando infatti 121 dei 125 piattelli a disposizione (24-25-25 di ieri, a cui sommare oggi 23-24) chiude in terza piazza, mentre l’emiliana – che non riesce quindi a spezzare la “maledizione della ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Una qualificazione agrodolce per ilitalianodi Tokyo, nelfemminile. La rappresentanza azzurra formata dae dafa 1 su 2 portando la prima ine la seconda ad essere esclusa dmigliori sei. L’italo-svizzera sbriciolando infatti 121 dei 125 piattelli a disposizione (24-25-25 di ieri, a cui sommare oggi 23-24) chiude in terza piazza, mentre l’emiliana – che non riesce quindi a spezzare la “maledizione della ...

