Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo: la Repubblica Ceca fa doppietta nel trap maschile. Vince Liptak davanti a Kostelecky (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo la vittoria della Slovacchia nel trap femminile, con la firma di Zuzana Stefecekova, ecco la fragorosa risposta dei "vicini di casa" della Repubblica Ceca nel concorso maschile. Jiri Liptak e David Kostelecky si sono infatti presi oro e argento in una finale a dir poco palpitante e rocambolesca, chiusa addirittura con il confronto allo shoot off fra i due compagni di squadra. All'Asaka Shooting Final Range si vive un'altalena di emozioni, con tutti e sei i partecipanti in gara fra piattelli rotti ed errori, alla fine della quale i due cechi si sbarazzano della compagnia andando a ...

