Tiro a volo | Olimpiadi Tokyo | Jessica Rossi | “Livello altissimo | ma non pensavo così tanto! Non ho nulla da recriminare”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Si ferma anzitempo, e con enorme amaro in bocca, il percorso dinel trap femminile ai Giochi Olimpici di, che si conclude con un deficitario 119/125 (25-23-24-23-24) ed in ottava posizione; per effetto di un’ultima serie dove, purtroppo, non è arrivato il tanto atteso “punteggio pieno” per raggiungere la finalissima. La medaglia d’oro di Londra 2012, nonché portabandiera di questa spedizione, prova a fare il punto della situazione dopo la gara disputata nella mattinata italiana: “Devo ancora realizzare cosa sia successo – spiega la nativa di Cento ai canali social della FITAV (Federazione Italiana...